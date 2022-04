Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstag (05.04.) in der Schorndorfer Straße in Allmersbach im Tal gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer eines Pritschen-Lastwagens zwischen 13 Uhr und 19.45 Uhr beim Rangieren gegen einen dort geparkten Renault Scenic stieß.

Dabei beschädigte der Lastwagen den Renault an der Fahrzeugfront. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher. Am Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Weitere Hinweise zum