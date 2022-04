Ein Autofahrer hat am Samstag (16.04.) in Backnang einen VW Golf beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall zwischen 11.45 und 12 Uhr auf dem Edeka-Kundenparkplatz in der Grabenstraße.

An der Stoßstange des beschädigten schwarzen VW konnten weiße Lackspuren sichergestellt werden. Die Polizei Backnang nimmt unter der Telefonnummer 07191/9090 Zeugenhinweise entgegen.

