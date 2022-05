Unfallflucht in Fellbach: Polizei sucht Zeugen

Am Samstag (14.05.) in der Zeit von 12 Uhr bis 12.30 Uhr wurde in Fellbach in der Stuttgarter Straße bei einem Pflanzen-Discounter ein Skoda Fabia beschädigt.

Wer hat etwas gesehen?

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, hatte der Fahrer eines Smarts den Skoda beim rückwärts ausparken touchiert.

Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0711/5772-0 zu melden.