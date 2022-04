Am Mittwoch (13.04.) hat in Fellbach ein Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit zwischen 8.55 Uhr und 9.10 Uhr beim Vorbeifahren ein parkenden Audi gestriffen und beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, stand der Audi in der Stuttgarter Straße bei der dortigen Postfiliale. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ ca. 2.000 Euro Schaden. Wer den Unfall beobachtete oder weitere Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter der