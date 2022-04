In der Waiblinger Straße in Fellbach ereignete sich am Donnerstagabend (07.04.) eine Unfallflucht.

Polizei sucht Zeugen

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, streifte ein unbekannter Autofahrer in der Zeit zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr einen am Straßenrand stehenden Opel Astra und beschädigte diesen auf der linken Fahrzeugseite. "Anschließend flüchtete er ohne den Vorfall zu melden", heißt es weiter im Polizeibericht. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet nun die