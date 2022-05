Zu einer Unfallflucht ist es laut Angaben der Polizei in Fellbach gekommen. Ein in der Stuttgarter Straße geparkter VW wurde zwischen 16 und 17 Uhr am Dienstagnachmittag (17.05.) von einer Person beschädigt.

Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der oder die Unbekannte flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Hinweise können unter der Telefonnummer 07151/ 950 422 gegeben werden.