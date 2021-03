Unfallflucht in Murrhardt: Autofahrer verursacht 6.000 Euro Schaden

Am Freitag (26.02.) hat sich zwischen 7.00 und 19.30 Uhr in der Brennäckerstraße in Murrhardt ein Unfall mit Fahrerflucht ereignet.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Autofahrer auf einen parkenden VW Bus hinten auf. Er verursachte dabei einen Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise zum Fahrzeug des Unfallverursachers geben kann, sollte sich mit der Polizei in Murrhardt unter der Telefonnummer 07192/5313 in Verbindung setzen.