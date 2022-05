Unfallflucht in Plüderhausen: Sachschaden von 4.000 Euro an VW

Zu einer Unfallflucht ist es zwischen Dienstagabend (10.05.), 22 Uhr, und Mittwochvormittag (11.05.), gegen 11 Uhr, in Plüderhausen gekommen.

Die Polizei geht davon aus, dass ein bislang unbekannter Autofahrer bei einem Parkvorgang gegen einen in der Gleisstraße geparkten VW stieß. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Der Verursacher flüchtete anschließend ohne den Vorfall anzuzeigen. Hinweise nimmt die Polizei in Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 - 2040 entgegen.