Unfallflucht in Schorndorf - Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz eines Gasthauses in der Arnoldstraße ereignete sich am Sonntagvormittag (08.05.) in Schorndorf eine Unfallflucht.

750 Euro Sachschaden

Wie das Polizeipräsisium Aalen mitteilte, war ein unbekannter Autofahrer gegen einen Opel gefahren. Dabei verursachte er ca. 750 Euro Sachschaden und flüchtete anschließend.

"Wer weitere Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, sollte sich bitte mit der Schorndorfer Polizei unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen", heißt es weiter im Polizeibericht.