Unfallflucht in Schorndorf: Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen (18.05.) zwischen 6 Uhr und 09.20 Uhr beschädigte in Schorndorf ein Verkehrsteilnehmer einen in der Linckestraße geparkten Skoda und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Zeugen gesucht

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, entfernte sich der Verkehrsteilnehmer anschließend von der Unfallstelle. "Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen", heißt es weiter im Polizeibericht.