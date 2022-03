Durch einen unbekannten Autofahrer ist am Dienstag (29.03.) in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr in der Mittleren Uferstraße in Schorndorf ein geparkter KIA im Heckbereich beschädigt worden. Das teilte die Polizei mit.

Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.