Unfallflucht in Waiblingen: 20-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Bereits am Dienstag (11.04.) gegen 19.30 Uhr ist es an der Kreuzung Albrecht-Villinger-Straße / Hermann-Hess-Straße in Waiblingen zu einem Unfall zwischen einem blauen Auto und einer 20-jährigen Fußgängerin gekommen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Polizei sucht Zeugen

Das Auto erfasste die Fußgängerin frontal mit der Motorhaube. Die 20-Jährige wurde auf den Gehweg geschleudert. Hierbei verletzte sie sich schwer. Das unbekannte Auto entfernte sich vom Unfallort. Das Polizeirevier Waiblingen bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.