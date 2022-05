Unfallflucht in Waiblingen: Geparkter Renault beschädigt

Zwischen Samstagnachmittag (14.05.), 13 Uhr, und Dienstagnachmittag (17.05.), 16.15 Uhr, hat ein Unbekannter einen geparkten Renault in Waiblingen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Zum Unfallzeitpunkt befand sich der Renault laut Polizei auf einem Parkplatz in der Gänsäckerstraße. Am Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 - 950422 zu melden.