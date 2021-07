In Waiblingen hat am Donnerstag (15.07.) in der Zeit zwischen 08.10 Uhr und 13.20 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen in der Ruhrstraße geparkten Audi A3 beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, entfernte sich der Unbekannte anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Audi entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.