Unfallflucht in Weinstadt: Jeep beschädigt – 2.500 Euro Schaden

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstag (14.05.) zwischen 1630 Uhr und 1830 Uhr einen geparkten Jeep in Weinstadt beschädigt. Der Jeep stand auf einem Parkplatz in der Strümpfelbacher Straße.

Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand am Jeep ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet unter der Telefonnummer 07151 - 950422 um Hinweise zum bislang Unfallverursacher.