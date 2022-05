Unfallflucht in Weinstadt

Ein unbekannter Autofahrer streifte am Freitagmorgen (20.05.) in der Zeit zwischen 7 Uhr und 7.20 Uhr einen in der Hölderlinstraße in Weinstadt stehenden Pkw Ford Mondeo.

Polizei bittet um Hinweise

"Er verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle und hinterließ ca. 1500 Euro Sachschaden", heißt es in einer Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Aalen. Wer Hinweise auf den Unfallflüchtigen Autofahrer geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 in Verbindung setzen.