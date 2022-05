Unfallflucht in Winnenden: Ford beschädigt und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstag (14.05.) einen auf einem Kundenparkplatz einer Gastwirtschaft in Winnenden geparkten Ford beschädigte. Der Tatzeitpunkt liegt laut Polizei zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr. Der Ford stand in der Rieslingstraße.

Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07195 - 6940 entgegengenommen.