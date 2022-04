Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstag (12.04.) zwischen 15.40 Uhr und 16.40 Uhr in Winnenden gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein unbekannter Autofahrer in einem Parkhaus beim Rathaus in der Wagnerstraße einen neben ihm geparkten Mercedes beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte den Mercedes beim Öffnen der Türe beschädigte.

{element}

Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der geparkte Mercedes wurde im Bereich des Kotflügels hinten