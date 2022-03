In Schorndorf ist es am Montagmorgen (21.03.) zu einer Unfallflucht gekommen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall auf einem Mitarbeiterparkplatz bei einem Supermarkt in der Lutherstraße. In der Zeit zwischen 5 Uhr und 12.50 Uhr soll ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen BMW X4 gestoßen sein. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne den Vorfall zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt