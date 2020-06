Unfall zwischen Winterbach und Schorndorf: B29 für zwei Stunden gesperrt

Auf der B29 zwischen Winterbach und Schorndorf in Fahrtrichtung Aalen hat es am Montagmorgen (22.06.) gegen 6.15 Uhr einen Unfall gegeben. Die Bundesstraße war in diesem Bereich für circa zwei Stunden gesperrt. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, war ein 21-Jähriger mit seinem VW Transporter von Stuttgart in Richtung Aalen gefahren. Kurz vor der Ausfahrt Schorndorf-West kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinauf. Der Fahrer lenkte daraufhin gegen, der Transporter fuhr die Böschung wieder hinab und blieb schließlich quer zur Fahrbahn auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der Fahrer wurde verletzt.

An seinem Transporter entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Während der Sperrung wurde der Verkehr nach Angaben der Polizei sowohl an der Ausfahrt Winterbach, als auch an der Ausfahrt Schorndorf-West von der B29 abgeleitet. An der Anschlussstelle Winterbach konnte man nicht auf die B29 in Richtung Aalen auffahren. Laut der Straßenverkehrszentrale staute sich der Verkehr zwischenzeitlich bis nach Remshalden zurück. Auch in den Remshaldener Ortsdurchfahrten staute es sich. Mittlerweile hat sich der Stau aufgelöst.