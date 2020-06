Unfall zwischen Winterbach und Schorndorf: B29 gesperrt

Auf der B29 zwischen Winterbach und Schorndorf in Fahrtrichtung Aalen hat es am Montagmorgen (22.06.) gegen 6.10 Uhr einen Unfall gegeben. Die Bundesstraße ist in diesem Bereich aktuell (Stand 7 Uhr) gesperrt. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, war ein VW Transporter von Stuttgart in Richtung Aalen gefahren. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam er kurz vor der Ausfahrt Schorndorf-West von der Fahrbahn ab und blieb anschließend auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde "nach jetzigem Kenntnisstand" leicht verletzt.

Ein Abschleppdienst wurde verständigt. Nach Angaben des Polizeisprechers wird der Verkehr momentan sowohl an der Ausfahrt Winterbach, als auch an der Ausfahrt Schorndorf-West von der B29 abgeleitet. An der Anschlussstelle Winterbach könne man derzeit nicht auf die B29 in Richtung Aalen auffahren. Laut der Straßenverkehrszentrale staut sich der Verkehr aktuell (Stand 7.17 Uhr) bis Remshalden zurück.