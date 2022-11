Unter Drogeneinfluss am Steuer: Polizei stoppt Autofahrer in Backnang

Die Polizei hat am Mittwochvormittag (16.11.) in Backnang einen 24-jährigen Autofahrer gestoppt, der laut einer aktuellen Mitteilung unter dem Einfluss von Drogen stand. Aufgefallen war der Mann einer Streife zunächst gegen 11.30 Uhr, weil er auf der B14 zwischen Maubach und Backnang während der Fahrt ein Handy in der Hand hielt und telefonierte.

Bußgeld und Fahrverbot drohen

Die Beamten hielten den Autofahrer an und kontrollierten ihn. Dem Polizeibericht zufolge ergaben sich dabei "konkrete Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung". Der 24-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren. Im Rahmen der Ermittlungen wurde eine Blutuntersuchung veranlasst.

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, drohen dem Mann nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.