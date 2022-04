In Unterweissach ist am Donnerstagmorgen (31.03.) ein Polizeibeamter verletzt worden. Laut Polizeibericht wurde ein 20-Jähriger gegen 4 Uhr in der Straße "Bei der langen Brücke" kontrolliert. Gegen den jungen Mann gab es den Verdacht, ein Fahrrad gestohlen zu haben. Bei der Kontrolle fiel den Beamten zudem auf, dass der Mann nach Marihuana roch.

Als der 20-Jährige darauf angesprochen wurde, ergriff er die Flucht. Die Beamten verfolgten den jungen Mann und konnten ihn unter Gegenwehr