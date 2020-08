Update: Motorradfahrer bei Unfall auf Landesstraße bei Winterbach schwer verletzt

Auf der Landesstraße L1150 zwischen Winterbach und Hohengehren, an der sogenannten Goldbodenkreuzung, sind am Mittwochabend (26.08.) um 17.10 Uhr ein Auto und ein Motorrad frontal zusammengestoßen. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, wurde der Motorradfahrer dabei schwer verletzt. Nach unseren Informationen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Autofahrer wollte links abbiegen und übersah dabei den Motorradfahrer. Auf 18000 Euro wird der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen geschätzt, so der Nachrichtenstand am Mittwoch um 23 Uhr.

An der Kreuzung kam es am frühen Abend zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, so der Sprecher. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.