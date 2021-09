UPDATE: Polizeihubschrauber über Fellbach und Waiblingen - Frau gefunden

Am Dienstag, (14. September, 15.15 Uhr) kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Schmidener Feld und dem Ameisenbühl. Gesucht wurde eine Frau. Es war laut Polizei zu dem Zeitpunkt zu befürchten, dass sie sich in einer gesundheitlichen Notlage befindet. Zuvor war der Polizeihubschrauber über Waiblingen, Kernen und Weinstadt zu sehen. Laut Angaben der Polizei am Abend wurde die Frau angetroffen und "in medizinische Obhut" übergeben.

