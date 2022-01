Eine seit Mittwochnachmittag (05.01.) vermisste 39-Jährige ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Freitag (07.01.) mitteilt, rief die Vermisste am Freitag selbst bei der Polizei an und teilte mit, dass es ihr gut gehe.

Die Polizei stellte daraufhin die Vermisstensuche ein.