Urbach: 10-Jähriger bei Unfall mit Auto verletzt

Bei einem Unfall am Dienstag (14.07.) ist ein 10-Jähriger in Urbach leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der Junge gegen 8.25 Uhr mit seinem Fahrrad die Wittmustraße. Eine 81 Jahre alte Autofahrerin konnte laut Polizei nicht mehr anhalten und stieß mit dem Jungen zusammen. Der 10-Jährige wurde anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung der Unfalldetails sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Diese können sich mit der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung zu setzen.