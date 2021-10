Ein 16-Jähriger ist am Donnerstagabend (30.09.) mit einem Kraftrad in Urbach vor der Polizei geflüchtet. Wie sich später herausstellte, hatte der Jugendliche keinen gültigen Führerschein. Das Kraftrad war nicht zugelassen.

Einer Streife des Schorndorfer Polizeireviers war am Abend ein lautes Kraftrad aufgefallen, heißt es in einer Pressemitteilung am Freitag. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, beschleunigte dieser sein Zweirad und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon.