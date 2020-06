Urbach: 34-Jähriger schlägt mehrfach auf Eltern ein

Ein 34-Jähriger hat am Donnerstagmittag (11.06.) in der Konrad-Hornschuch-Straße mehrfach auf seine Eltern eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt ging dem Vorfall ein Streit zwischen dem 34-jährigen Mann und seinen Eltern voraus. Im Verlauf des Streits schlug der 34-Jährige mehrfach auf seine Eltern ein, weshalb die Polizei informiert wurde. Der Mann flüchtete vor Eintreffen der Beamten zunächst, kam aber während der Anzeigenaufnahme zurück.

Die Beamten vermuteten, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Sie nahmen ihn deshalb zunächst in Gewahrsam. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Fachklinik eingeliefert, er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.