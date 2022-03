In der Nacht auf Donnerstag (31.03.) sind unbekannte Diebe gegen 0.45 Uhr in eine Firma in der Steinbeisstraße in Urbach eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Diebe die Firma nach Wertgegenständen und erbeuteten einige hundert Euro Bargeld. Sie hinterließen einen Schaden von etwa 10.000 Euro. Zeugen, die in der Nacht oder im Vorfeld der Tat entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 81344 mit dem