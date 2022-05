Urbach: Diebe werden von Bewohner bei Einbruch gestört

Zu einem misslungenen Wohnungseinbruch ist es am Montag (02.05.) gegen 3.30 Uhr in Urbach gekommen. Die noch unbekannten Diebe wollten sich Zugang zu einem Wohngebäude in der Talstraße verschaffen.

Laut Angaben der Polizei versuchten sie die Haustüre aufzuhebeln, jedoch ohne Erfolg. Als Nächstes wollten die Diebe die Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes aufbrechen. Ein Bewohner erwischte sie dabei, woraufhin sie die Flucht ergriffen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.