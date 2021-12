Am Mittwochabend (08.12.) ist es in einer Gaststätte in der Gartenstraße in Urbach kurz vor Mitternacht zu einer Körperverletzung gekommen.

Wie die Polizei mittelte, bat eine Angestellte einen ca. 50-jährigen Gast das Lokal zu verlassen. Der Gast ignorierte dies, weshalb ein weiterer Gast die Bitte wiederholte. Der aggressive Mann schlug daraufhin seinem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht, verletzte ihn dabei und flüchtete anschließend. Von dem Tatverdächtigen liegt folgende