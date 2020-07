Urbach: Rollerfahrer bei Unfall in Kreiserkehr schwer verletzt

Bei einem Unfall in einem Kreisverkehr ist ein 56 Jahre alter Rollerfahrer am Montag (06.07.) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 72-Jähriger mit seinem Audi gegen 11.35 Uhr an der Einmündung Wasenstraße/Schorndorfer Straße in den dortigen Kreisverkehr ein. Dabei se er mit dem bereits im Kreisel fahrenden Rollerfahrer zusammengestoßen, heißt es in der Polizeimeldung.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1000 Euro.