Urbach: Streit unter Jugendlichen eskaliert - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend (10.5.) ist bei einer Prügelei unter Jugendlichen in Urbach offenbar auch ein Messer zum Einsatz gekommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 71 81 / 8 13 44 zu melden.

Wie die Polizei berichtet, geriet ein 16-jähriger Jugendlicher am Abend bei einem Supermarkt am Marktplatz mit einer Jugendgruppe in Streit. Es kam zu Beleidigungen und Provokationen. Letztlich attackierten sich der 16-Jährige und ein 17-Jähriger körperlich. Auch ein Messer soll zum Einsatz gekommen sein. Verletzt wurde aber niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.