Vandalismus an Schulen in Winnenden und Murrhardt

Unbekannte haben in der vergangenen Woche an Schulen in Winnenden und Murrhardt ihr Unwesen getrieben. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (13.-15.02.) beschädigten die Täter auf dem Gelände des Lessing-Gymnasiums in Winnenden einen Bauzaun und mehrere Beleuchtungselemente in der Tiefgarage. Der Gesamtsachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195-6940 entgegen.

In Murrhardt beschädigten die Täter mehrere Fenster und Türen der Walterichschule, der Turnhalle und der Herzog-Christoph-Schule in der Nägelestraße. Nach Schätzungen der Polizei waren die Täter hier in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (11.-12.02.) am Werk. Die Höhe des Sachschadens liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei in Murrhardt nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07192-5313 entgegen.