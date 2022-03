Bislang Unbekannte haben am Samstag (26.03.) gegen 10 Uhr an einer Bushaltestelle in der Weissacher Straße in Backnang randaliert. Wie die Polizei mitteilt, zerschlugen die Unbekannten eine Scheibe der Haltestelle. Die Haltestelle befindet sich auf Höhe eines Supermarktes. Die Schadenshöhe beträgt ungefähr 2.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 – 9090 entgegen.

