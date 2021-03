Vandalismus in Fellbach: Unbekannter beschädigt mehrere Autos

Ein Unbekannter hat zwischen Freitag und Samstag (19. - 20.03.) insgesamt fünf Autos im Bereich der Wielandstraße und der Theodor-Heuss-Straße beschädigt. Dabei soll der Täter laut Polizei jeweils die zum Gehweg gerichteten Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt haben.

Ebenfalls in Fellbach hatte am Freitag (19.03.) ein Unbekannter zwischen 7.30 Uhr und 8.45 Uhr einen in der Stuttgarter Straße geparkten BMW zerkratzt.

Das Polizeirevier in Fellbach bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.