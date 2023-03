Vandalismus in Leutenbach: Mindestens 7 Autos beschädigt – Polizei sucht Zeugen

In Leutenbach hat ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag (10.-11.03.) zwischen 18 und 8 Uhr mindestens sieben geparkte Autos beschädigt. Der Täter lief durch die Seestraße in Richtung Ortskern. Die Polizei geht davon aus, dass er im Vorbeigehen mit einem spitzen Gegenstand die linken Fahrzeugflanken zerkratzte.

Sachschaden von 15.000 Euro an Fahrzeugen

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. In der Tatnacht war in der Seestraße zeitweise die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/ 6940 entgegen.