Am Montag (06.06.) zwischen Mitternacht und 11.15 Uhr hat ein unbekannter Täter gegen die gläserne Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Friedensstraße in Schorndorf eingetreten.

Wie die Polizei mitteilte, beträgt der verursachte Schaden etwa 750 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.