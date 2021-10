Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (23.-24.10.) in der Bahnhofstraße 10 in Waiblingen 18 Fahrzeuge eines Autohändlers beschädigten.

Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter Scheiben ein, schlugen Seitenspiegel und Türgriffe ab und zerkratzten den Lack.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 16.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/95 04 22 entgegen.