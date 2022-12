Vandalismus in Waiblingen: Auto stark beschädigt – 10.000 Euro Schaden

Unbekannte haben in Waiblingen in der Nacht auf Donnerstag (30.11.) zwischen 23 Uhr und 5.30 Uhr einen geparkten Wagen stark beschädigt. Nach Angaben der Polizei schlugen die Täter mehrere Löcher in das Dach und die Karosserie des Wagens.

Die Polizei geht davon aus, dass sie dazu einen Hammer nutzen. Am Wagen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.