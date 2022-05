Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag (09.05.) zwischen 13 Uhr und 17 Uhr in Winnenden einen Mercedes beschädigt. Nach Angaben der Polizei war der Mercedes in der Hungerbergstraße geparkt.

Am Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07195 - 6940.