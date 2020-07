Zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag sind bislang unbekannte Täter in den Kindergarten in der Fronäckerstraße in Remshalden-Geradstetten eingestiegen.

Laut einem Bericht der Polizei haben die Täter unter anderem mehrere Glasscheiben zerstört. Zeugen, die etwas zu der Tat beobachtet haben, sollen sich beim Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151/72463 melden.