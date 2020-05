Verfolgungsjagd durch Urbach: 19-Jährige flüchtet vor ihrem Ex-Freund

Ein 20-jähriger Mann wollte am Dienstagabend (19.5.) gegen 20.30 Uhr einem Polizeibericht zufolge seine 19-jährige Ex-Freundin zur Rede stellen. Die junge Frau wollte das allerdings nicht und fuhr mit ihrem Opel Adam von Urbach aus in Richtung Schorndorf davon. Der 20-Jährige folgte ihr daraufhin mit seinem silbernen Hyundai, überholte sie und versuchte, sie anschließend auszubremsen. Die junge Frau wich ihm aus, wendete und fuhr wieder in Richtung Urbach zurück. Der 20-Jährige verfolgte sie weiter und versuchte dabei mehrfach, sie zu überholen. Schließlich flüchtete sich die 19-Jährige auf ein Tankstellengelände in Urbach und verständigte von dort aus die Polizei. Zur Klärung des genauen Sachverhalts bittet das Polizeirevier Schorndorf nun Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.