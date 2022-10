Verkehrsbehinderung in Fellbach: Unfall im Kappelbergtunnel am Sonntag (09.10.)

Ein Unfall im Kappelbergtunnel hat am Sonntag (09.10.) für Verkehrsbehinderungen in Fellbach gesorgt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr. Wegen eines Rückstaus in Richtung Stuttgart fuhr ein 33-jähriger Golf-Fahrer auf einen Audi A4 auf und schob den Audi A4 auf einen Audi Q5 auf.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das Auto des 33-jährigen Unfallverursachers und der Audi A4 wurden abgeschleppt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf circa 11.000 Euro. Der Tunnel war für circa 25 Minuten während den Bergungsmaßnahmen gesperrt.