Kurz vor 6 Uhr hat sich am Montagmorgen (20.09.) auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart kurz nach der Anschlussstelle Schorndorf-West ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizeibericht waren sieben Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Zwei Personen wurden leicht, eine schwer verletzt. Durch den Unfall ist der Verkehr rund um Schorndorf vollständig überlastet.

B29: Auch in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd staut es sich

Wie die Polizei weiter mitteilt, ist die Bundesstraße in