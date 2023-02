Verkehrsunfall mit drei Verletzten zwischen Mittelbrüden und Unterbrüden

Am Mittwoch (08.02.) hat sich gegen 17.15 Uhr auf der Kreisstraße 1826 zwischen Auenwald-Unterbrüden und -Mittelbrüden ein Verkehrsunfall ereignet. Der 67-jährige Fahrer eines Renault Kangoos wollte nach links in einen landwirtschaftlichen Weg abbiegen. Hierzu verlangsamte er seine Geschwindigkeit. Zwei Autofahrer hinter ihm bremsten ebenfalls ab. Während des Abbiegevorgangs überholte ein 27-jähriger Daimler-Benz-Fahrer mit seiner E-Klasse die Fahrzeugkolonne und stieß mit dem Kangoo zusammen. Beide Autofahrer wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Die 70-jährige Beifahrerin im Renault wurde schwer verletzt. Die beiden Fahrzeuge, an denen ein Gesamtsachschaden von ungefähr 18.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei aus Backnang reinigte anschließend die Fahrbahn.