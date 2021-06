Verletzte bei Schlägerei am Danziger Platz in Waiblingen

Am Donnerstagabend (24.6.) gegen 21 Uhr ist es am Danziger Platz in Waiblingen-Süd zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen.

Wie die Polizei berichtet, wurden die beteiligten Personen teilweise leicht verletzt, zudem soll ein Auto beschädigt worden sein. Zur Klärung des Sachverhaltes sucht das Polizeirevier Waiblingen dringend Zeugen des Vorfalls.

Diese werden gebeten, sich unter 07151/950422 beim Revier zu melden.