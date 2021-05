Verletzte und 13.500 Euro Schaden bei Unfall in Murrhardt

Am Mittwochvormittag (19.05.) sind ein 63-jähriger Audi-Fahrer und eine 53-jährige VW-Fahrerin gegen 9.10 Uhr an der Einmündung in die Landesstraße 1149 bei Murrhardt zusammengestoßen.

Wie die Polizei mitteilte, war der Audi-Fahrer auf der Wörthstraße von Fornsbach in Richtung Göckelhof unterwegs. An der Einmündung in die L1149 kollidierte er mit der vorfahrtsberechtigten VW-Fahrerin, welche durch den Zusammenstoß abgewiesen wurde und gegen ein dortiges Verkehrszeichen prallte. Die 53-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 13.500 Euro.