Verlorene Ladung auf B29 bei Winterbach verursacht Schaden an BMW

Eine 49-Jährige hat am Samstagnachmittag (17.10.) auf der B29 zwischen den Anschlussstellen Schorndorf-West und Winterbach mit ihrem BMW mehrere Holzlatten überfahren, die ein bislang unbekanntes Fahrzeug zuvor verloren hatte. Laut Polizei entstand an dem BMW dadurch ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Wer Hinweise zu dem Fahrzeug geben kann, das die Ladung verloren hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181/204-0 beim Polizeirevier in Schorndorf zu melden.